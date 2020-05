Próbował uciekać, uderzył w drzewo. Był pod wpływem narkotyków, miał ich też sporo przy sobie

27-latek z Legnicy (Dolnośląskie) nie zatrzymał się na polecenie policjantów i próbował uciekać. Zakończyło się to uderzeniem w drzewo. Kierowca był pod wpływem narkotyków.

Policjanci, patrolując nocą jedną z legnickich dzielnic, chcieli zatrzymać do rutynowej kontroli przejeżdżający ulicą Moniuszki samochód. Kiedy dali sygnały do zatrzymania, kierowca gwałtowanie przyspieszył.

Towar w aucie

Mężczyzna miał przy sobie właśnie metamfetaminę, a także tabletki ecstasy oraz marihuanę. Trafił do policyjnego aresztu. Po przedstawieniu mu zarzutów posiadania znacznej ilości narkotyków, jazdy pod ich wpływem, a także niezatrzymania się do kontroli, zwolniono go i zastosowano dozór policji.