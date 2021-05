Jechał pod prąd drogą ekspresową, trafił do aresztu

57-letni obywatel Bułgarii dolnośląskim odcinkiem drogi ekspresowej S3 jechał pod prąd. Policjanci próbowali go zatrzymać, ale nie reagował. Okazało się, że jest pijany. Decyzją sądu na dwa miesiące trafił do aresztu.

"Stawiał opór i nie chciał opuścić pojazdu"

Jazda kierowcy białego busa dla pozostałych poruszających się lewym pasem S3 oznaczała, że - dla uniknięcia zderzenia - musieli gwałtownie zjeżdżać na prawy pas ruchu. - Po chwili policjanci wyprzedzili samochód i zajechali drogę kierowcy, tym samym zmusili go do zatrzymania się w zatoce awaryjnej. Mężczyzna stawiał opór i nie chciał dobrowolnie opuścić swojego pojazdu - opisuje Ekiert. Okazało się, że 57-letni obywatel Bułgarii jest pijany. Badanie wykazało, że miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. - Samochód został usunięty z drogi, a mężczyzna zatrzymany i umieszczony w policyjnym areszcie - przekazuje policjantka.

Na dwa miesiące trafił do aresztu

Kierowca usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, niezatrzymania się do kontroli drogowej i sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Prokurator zawnioskował do sądu o zastosowanie wobec 57-latka środka zapobiegawczego w postaci aresztu. Sąd do wniosku się przychylił, a to oznacza, że kierowca najbliższe dwa miesiące spędzi za kratami aresztu śledczego.