Dziewięciomiesięczny Szymon został pobity, zmarł w szpitalu. Ojciec chłopca skazany

Wyrok

Matka zostawiła synka z pijanym ojcem

Prokuratura: uderzył w główkę, upuścił na ziemię

Z ustaleń śledczych wynika, że co najmniej kilka dni przed śmiercią chłopiec był bity przez swojego ojca. Nie tylko rękoma, ale także "bliżej nieustalonym narzędziem tępokrawędzistym". W tym czasie mężczyzna - jak informowała prokuratura - zadał chłopcu kilkanaście ciosów. - 6 grudnia nietrzeźwy P., chcąc uspokoić płaczące dziecko, trzymając je przy piersi, zadał mu ręką cios w odchyloną główkę. Spowodował tym upadek syna i uderzenie ze znaczną siłą głową o twarde podłoże – przekazywała Tkaczyszyn. Następnie, jak ustalili prokuratorzy, P. podniósł syna z podłogi, położył go na kanapie i zadzwonił po swoją siostrę. Ta pojawiła się w mieszkaniu i próbowała reanimować chłopca. Na miejsce wezwała też karetkę. Dariusz P. przyznał się do tego, że uderzył syna w głowę i że po tym upadł on na podłogę. Jednak nie przyznał się do tego, że w innych sytuacjach używał przemocy wobec Szymona. Ojciec zmarłego chłopca w listopadzie 2018 roku wyszedł na wolność. Wcześniej odbywał karę 12 lat więzienia za ciężkie uszkodzenie ciała, na skutek którego doszło do śmierci człowieka. Przed sądem odpowiadał w warunkach recydywy. Za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie grozi mu dożywocie. Matce Szymona grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności. Kobieta przed sądem odpowiadała z wolnej stopy. Jej partner jest wciąż tymczasowo aresztowany.