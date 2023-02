Legnica. Mężczyzna ranił nożem policjanta, wcześniej groził śmiercią żonie

W trakcie zatrzymania mężczyzna zadał dwa ciosy i zranił lekko w rękę i twarz jednego z policjantów. - Nic nie zagraża życiu zranionego policjanta, ale przewieziono go do szpitala, by opatrzyć rany. Napastnik trafił do izby zatrzymań i w czwartek zostanie doprowadzony do prokuratury, by postawić mu zarzuty - powiedziała policjantka.