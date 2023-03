Uczniowie liceum zamienili się w kibiców, śpiewali przyśpiewki. Interweniowała policja, to były ćwiczenia

Uczniowie liceum z Legnicy (woj. dolnośląskie) zamienili się w kibiców, których musiała uspokoić interweniująca policja. Jak informuje dyrekcja szkoły, to cykliczne ćwiczenia, podczas których młodzież uczy się i nabywa doświadczenia i umiejętności na przyszłość. Do "inscenizacji" doszło na stadionie Miedzi Legnica. - Żeby coś realnie pokazać, to trzeba to zapozorować - podkreśla policja.

Do tej nietypowej sytuacji doszło 23 marca na stadionie Miedzi Legnica. Z jednego z sektorów dało się usłyszeć głośne przyśpiewki: "Kto nie skacze, ten z policji" i "chodźcie śmiało, jest nas mało". Wykrzykiwali je uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego, którzy na co dzień uczęszczają do klasy policyjnej i tego dnia brali udział w ćwiczeniach zorganizowanych przez policję.

Dyrektor szkoły: ćwiczenia cykliczne, w pełni bezpieczne

- Od 16 lat w naszej szkole tworzone są klasy policyjne, te klasy funkcjonują na podstawie autorskiego programu zatwierdzonego przez radę pedagogiczną i dolnośląskiego kuratora oświaty. Są tworzone z nauczycielem przedmiotu wiodącego, czyli policjantem, który w tym momencie pracuje. Są to ćwiczenia praktyczne, gdzie uczy się i nabywa doświadczenia i umiejętności na przyszłość - komentuje Iwona Gorczyca, dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy. I dodaje: - Te ćwiczenia są całkowicie bezpieczne, odbywają się z wychowawcą i opiekunami. Uczniowie mają regulamin i wiedzą czego tam nie mogą tam robić. Odbywają się tak naprawdę od 17 lat, z dwuletnią przerwą związaną z pandemią. Szkoła z Legnicy opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z czwartkowych ćwiczeń na stadionie. Nagranie, na którym słychać skandujących uczniów opublikowano też na TikToku.

Policja: żeby coś realnie pokazać, to trzeba to zapozorować

- Działania prowadzimy na bazie podpisanych porozumień pomiędzy nami a szkołą. Nie tylko my, bo takie ćwiczenia z uczniami prowadzi też straż pożarna, pogotowie, bo tam kształcą się przyszli adepci służb mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo nas wszystkich - wyjaśnia rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak. Policjant zapewnia - podobnie jak dyrektorka liceum - że ćwiczenia na stadionie Miedzi były w pełni bezpieczne dla młodzieży. - Te ćwiczenia są zorganizowane po to, żeby młodzież mogła zobaczyć pewne elementy taktyki prowadzonej przez policjantów podczas na przykład meczów piłkarskich. Były tam oczywiście elementy pozoracji prowadzonych działań, takie jak kulturalne okrzyki i wejście policjantów na sektor kibiców. Żeby coś realnie pokazać, to trzeba to zapozorować - podsumowuje Dutkowiak.

Ćwiczenia odbyły się na stadionie Miedzi Legnica

