Środki odurzające w organizmie niemowlęcia. Areszt dla rodziców

Tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy zastosował legnicki sąd wobec rodziców 2,5-miesięcznego niemowlęcia, w którego organizmie stwierdzono obecność środków odurzających. Prokuratura będzie także wnioskować do sądu o pozbawienie obojga rodziców praw rodzicielskich. Wcześniej para usłyszała zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Ojciec dziecka odpowie też za spowodowanie u niego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Rodzice chłopca nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Z uwagi na dobro postępowania w chwili obecnej prokuratura nie informuje o treści tych wyjaśnień.

Środki odurzające w organizmie niemowlęcia

2,5-miesięczne niemowlę w 4 sierpnia wieczorem trafiło do szpitala w Legnicy z objawami zatrucia. Z dzieckiem do legnickiego szpitala zgłosił się ojciec. O tym, że w organizmie niemowlęcia badanie wykazało obecność środków odurzających policjantów powiadomił lekarz. Stan dziecka w momencie, kiedy trafiło ono do szpitala był ciężki. W sobotę młodszy aspirant Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy poinformowała, że życiu dziecka nie zagraża już niebezpieczeństwo.