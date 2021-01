"Amerykański żołnierz" nie miał co jeść, bo stracił dostęp do konta. Przelała mu ponad 170 tysięcy złotych

Mieszkanka Dolnego Śląska poznała mężczyznę, który podawał się za amerykańskiego żołnierza. Znajomość rozwijała się tak dobrze, że w końcu mężczyzna ośmielił się poprosić kobietę o pieniądze. Potrzebował ich, bo pojechał na operację militarną do Syrii, a tam - jak twierdził - nie miał dostępu do swojego konta. Kobieta przelała mu w sumie 173 tysiące złotych, a stracić mogła znacznie więcej.

"Twierdził, że nie ma co jeść, bo nie ma dostępu do konta"

Po pewnym czasie kobieta otrzymała wiadomość z której wynikało, że jej znajomy zostaje wysłany do Syrii. - Twierdził, że nie ma co jeść, bo nie ma dostępu do swojego konta. Poprosił o przekazanie pieniędzy. Gdy 48-latka odpowiedziała, że nie ma pieniędzy, mężczyzna postanowił wziąć ją na litość i stwierdził, że jeśli ona nie przeleje mu pieniędzy, to on zostanie w Syrii na zawsze, a jego syn nie będzie miał ojca - przekazuje policjantka. Jednocześnie mężczyzna miał zapewniać, że ma dużo pieniędzy i odda przelaną kwotę, gdy tylko wróci z Syrii. W ten sposób rozpoczęła się seria przelewów. - Gdy przelała 81 tysięcy złotych otrzymała wiadomość od rzekomego banku mężczyzny. Wynikało z niej, że ten chce przekazać jej wszystkie środki ze swojego konta. Chodzić miało o ponad pięć milionów dolarów. Był jednak warunek - opisuje Ekiert. I dodaje, że w zamian za przelew 48-latka miała wpłacić 300 tysięcy dolarów, by odblokować transakcję zablokowaną przez FBI.