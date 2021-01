Tir uderzył w bariery, jazdy nie ułatwia śnieg. "Korek na autostradzie ma kilka kilometrów"

Białe i śliskie jezdnie po nocnych opadach śniegu powodują utrudnienia dla kierowców. Otrzymaliśmy nagranie z dolnośląskiego odcinka autostrady A4, które pokazuje zator pomiędzy węzłami Legnica Północ, a Lubiatów-Łukaszów. Jak relacjonuje autorka nagrania korek - w którym stoją zarówno kierowcy ciężarówek, jak i samochodów osobowych - ma kilka kilometrów. Zajęte pasy ruchu uniemożliwiają przejazd drogowcom, którzy mogliby odśnieżyć jezdnię. W sobotni poranek Punkt Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informował, że na 96. kilometrze jezdni w kierunku Wrocławia tir uderzył w bariery i zablokował dwa pasy ruchu. Informacje potwierdza dyżurny legnickiej policji. I przyznaje, że organizowane są objazdy, by rozładować ruch na drodze. Jak mówi policjant, utrudnienia występowały także w kierunku do granicy z Niemcami, bo tam jedna z ciężarówek nie mogła podjechać pod górę. OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>