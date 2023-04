Pijany uderzył w znak drogowy na autostradzie, próbował odjechać. System w jego aucie wezwał na miejsce policję

System eCall obowiązkowy w samochodach. "Na pewno poprawi nasze bezpieczeństwo" Przed wypadkiem nie uchroni, ale pomoże, jeśli już do niego dojdzie. System eCall. Od niedzieli będzie obowiązkowy w każdym nowym samochodzie. Sam powiadomi najbliższe centrum ratownictwa o tym, gdzie doszło do zdarzenia i dokąd wysłać pomoc. A w przypadku drogowych tragedii jest to wiedza na wagę życia. Fakty TVN