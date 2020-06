Musieli zamknąć autostradę, bo na spacer wybrał się koziołek

Po autostradzie A4 wieczorem biegał młody koziołek. Stwarzał zagrożenie nie tylko dla siebie, ale też dla kierowców. Żeby go bezpiecznie wyprowadzić, trzeba było na chwilę zamknąć jedną z jezdni.

Jeden z policjantów, łapiąc koziołka za rogi, przeprowadził go na pobocze. Następnie, aby nie wchodził na jezdnię, funkcjonariusze przenieśli go do pobliskiego lasu.