"Kierowcy trąbili i płoszyli stojące konie". Policjanci musieli zamknąć autostradę A4

Przewożący konie samochód stanął w płomieniach. By ratować zwierzęta, trzeba było wyprowadzić je na autostradę. To nie spodobało się kierowcom, którzy przejeżdżali dolnośląskim odcinkiem A4. By pomóc przestraszonym zwierzętom, policjanci podjęli decyzję o zamknięciu drogi i odeskortowaniu zwierząt na pobliski parking.