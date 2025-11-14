Legnica (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Maps

Prokuratura Okręgowa w Legnicy skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 19 osobom zamieszanym w obrót znacznymi ilościami narkotyków oraz czerpanie korzyści z prostytucji. Sprawa obejmuje mieszkańców Dolnego Śląska, Wielkopolski i Pomorza.

Gang narkotykowy i sutenerzy w kilku województwach

Prokuratorskie śledztwo wykazało, że pięcioro oskarżonych – trzy osoby z Lubina i dwie z Wrocławia – działało w ramach zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się sutenerstwem. Grupa ułatwiała prostytucję co najmniej sześciu kobietom, organizując lokale w województwach dolnośląskim, lubuskim, opolskim i śląskim. Z procederu osiągnięto korzyść majątkową nie mniejszą niż 75 tys. zł.

Rozbity gang narkotykowy i sutenerów Źródło: KMP w Legnicy

Wiodącą rolę pełnili Łukasz K. z Lubina i Róża T. z Wrocławia – to oni werbowali kobiety, ustalali zasady świadczenia usług, zarządzali lokalami i rozliczeniami.

- Wydawali polecenia pozostałym członkom grupy, organizowali zakres i podział ich pracy, zarządzali lokalami, w których kobiety świadczyły usługi seksualne, ustalali zasady świadczenia tych usług, dokonywali rozliczeń środków uzyskanych z zarobku kobiet – podała prok. Liliana Łukasiewicz, rzecznika Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

W grupie działali także Paweł K., odpowiedzialny za reklamy erotyczne i fałszowanie dokumentów, oraz Klaudia K., pełniąca rolę "telefonistki".

Narkotyki warte setki tysięcy złotych

Według policji grupa trudniła się handlem narkotykami na duża skalę, łącznie z przerzutem środków odurzających i ich dystrybucją w Niemczech. Dochodzenie w tej sprawie było prowadzone od 2022 r.

- Pozostałe osoby w różnych konfiguracjach uczestniczyły w obrocie dużymi ilościami środków zakazanych ustawą. Działali na terenie kilku województw, w tym dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – przekazała kom. Jagoda Ekiert, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Oskarżeni uczestniczyli w obrocie marihuaną, amfetaminą, metamfetaminą, kokainą i tabletkami MDMA. Śledczy ustalili, że w ciągu kilkunastu miesięcy przez ręce oskarżonych przeszły kilogramy narkotyków i tysiące tabletek ecstasy.

Rozbito gang, narkotyki i sutenerstwo w kilku województwach Źródło: KMP w Legnicy

Według policji oskarżeni wywodzą się ze środowisk dwóch rywalizujących klubów piłkarskich z Legnicy i Lubina. - Choć na stadionach uchodzili za wrogów, poza nimi tworzyli hermetyczne, ściśle powiązane środowisko, które doskonale współpracowało w przestępczym interesie – podkreśliła kom. Ekiert.

Śledztwo rozpoczęło się po zatrzymaniu w listopadzie 2024 r. Arkadiusza R. z Lubina.

- W samochodzie ww. ujawniono torbę foliową z gotówką w kwocie 73.500 zł, a w mieszkaniu narkotyki w postaci 390 gram metamfetaminy, 26 gram kokainy, 173 sztuk tabletek MDMA (ecstasy) oraz 4,62 gram ziela konopi innych niż włókniste (marihuany). Zabezpieczono również pieniądze w walucie polskiej i obcej, m.in. ponad 16.760 euro - opisuje prok. Łukaszewicz.

Ustalono, że brał udział w obrocie około 14 kg marihuany i kilkuset tabletek ecstasy, a także przygotowywał transakcję zakupu kilograma metamfetaminy.

W sprawie oskarżono też handlarzy narkotyków. Jerzy R. i Łukasz P. z Piły zajmowali się obrotem marihuaną, amfetaminą i MDMA. Jakub S. i Damian K. z Legnicy sprzedali 4 kg marihuany i setki tabletek ecstasy, a ich klientem był Marcin Cz. z Głogowa. Adrian B. z Lubina kupił 9 kg marihuany od Arkadiusza R. Pozostali odpowiadają za kolejne transakcje z marihuaną, amfetaminą, kokainą i MDMA.

Za udział w grupie przestępczej, handel narkotykami i sutenerstwo oskarżonym grozi kara od kilku miesięcy do 15 lat więzienia.

