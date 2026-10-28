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Zgwałcił trzyletnią córkę partnerki. Jest wyrok

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Szpital w Legnicy
Alarmujące dane z ministerstwa. "O dziecku w środowisku cyfrowym uwodzący wie niemalże wszystko"
Źródło wideo: Katarzyna Górniak/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: TVN24
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W środę Sąd Okręgowy w Legnicy skazał Kamila O. na 15 lat więzienia. Mężczyzna dwa lata temu w jednej z miejscowości koło Głogowa (Dolnośląskie) dopuścił się obcowania płciowego i innych czynności seksualnych wobec 3-letniej córki swojej partnerki. Wyrok jest nieprawomocny.

Sąd w Legnicy uznał, że sprawcy nie można przypisać działania ze szczególnym okrucieństwem, albowiem nie dopuścił się on żadnych nadmiarowych i okrutnych zachowań, które wykraczałyby poza istotę przestępstwa zgwałcenia, o które został oskarżony.

Za popełnione przestępstwo sąd orzekł wobec Kamila O. karę 15 lat pozbawienia wolności. Karę ma odbywać w systemie terapeutycznym. Po wyjściu na wolność ma przejść terapię. Wobec mężczyzny orzeczono też dożywotni zakaz zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów i działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich oraz opieką nad nimi, a także 15-letni zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną i zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 100 metrów. Ma także zapłacić 15 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonej.

Po ogłoszeniu wyroku sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu oskarżonego. Sąd uznał, że istnieje uzasadniona obawa, iż może on podjąć próbę uniknięcia wykonania orzeczonej surowej kary pozbawienia wolności.

Wyrok nie jest prawomocny.

Lekarze nie mieli wątpliwości

Śledztwo początkowo prowadziła Prokuratura Rejonowa w Głogowie, a następnie Prokuratura Okręgowa w Legnicy. 

Postępowanie zainicjowane zostało po informacji od lekarza Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie, gdzie z dziewczynką w wieku 3 lat i 5 miesięcy zgłosiła się ciotka dziecka. Lekarze podczas badania stwierdzili obrażenia wskazujące na seksualne wykorzystanie małoletniej. 

Matka dziewczynki, pozostająca od około roku w związku partnerskim z oskarżonym Kamilem O., z którym mieszkała w wynajętym mieszkaniu na Dolnym Śląsku, w październiku 2024 roku trafiła do szpitala w Lesznie w związku z zagrożeniem ciąży. Oskarżony odwiózł ją tam w godzinach wieczornych wraz z córką kobiety, a następnie z dziewczynką wrócił do domu.

"W nocy dopuścił się obcowania płciowego z małoletnią. Rano zadzwonił do matki dziecka, informując ją o krwawieniu. Ta poleciła mu zaopatrzyć dziewczynkę i zaprowadzić do przedszkola. Matka dziecka pokazała nadesłane jej przez partnera zdjęcie rany lekarzowi, a ten polecił przyjechać z dzieckiem do szpitala" - poinformowała Liliana Łukasiewicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Na prośbę matki dziewczynkę z przedszkola zabrała kuzynka oskarżonego. Kobieta poszła z dzieckiem do pediatry, a ten wydał skierowanie do pilnego przyjęcia na oddział chirurgii dziecięcej z uwagi na konieczność zszycia rany.

Nie przyznał się, biegli odrzucili jego wersję

Kamil O. został zatrzymany, usłyszał zarzuty obcowania płciowego z dzieckiem i został tymczasowo aresztowany. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Zaprzeczył, aby miał zgwałcić trzylatkę. Twierdził, że do powstania rany doszło przez przypadek podczas zabawy. Tę samą wersję podtrzymywał w trakcie procesu. 

Z opinii biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wynika, że do obrażeń ciała dziecka nie mogło dojść w okolicznościach podanych przez podejrzanego.

Biegli psychiatrzy uznali, że oskarżony Kamil O. w trakcie popełniania zarzucanego mu czynu był poczytalny.

- Z opinii biegłego seksuologa wynika, że oskarżony nie wykazuje cech zaburzeń preferencji seksualnych. Przejawia jednak zaburzenia osobowości mogące leżeć u podstaw zachowań seksualnych o charakterze pedofilii zastępczej. W ocenie biegłego oskarżony może dopuścić się w przyszłości czynów o podobnym charakterze, a prawdopodobieństwo ich popełnienia jest wysokie - poinformowała rzeczniczka legnickiej prokuratury.

Kamilowi O. za zarzucane czyny groziło nawet dożywocie. Prokurator wnioskował o karę 15 lat pozbawienia wolności.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Przemoc seksualnaLegnica
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