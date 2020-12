Jeden zginął od ciosu nożem w szyję, drugi miał podcięte gardło. Dożywocie za dwa zabójstwa

Jarosław H., po ponownym rozpoznaniu sprawy dwóch zabójstw w Łaziskach (Dolnośląskie), został skazany na dożywocie. Choć mężczyzna do winy się nie przyznaje, to zarówno śledczy, jak i sąd nie mają wątpliwości, że odpowiada on za śmierć swoich znajomych. Wyrok nie jest prawomocny.

Poszło o drobne długi

- Na odzieży należącej do podejrzanego ujawniono ślady materiału genetycznego obu pokrzywdzonych. Ustalono także, że przebywał on w miejscu i czasie, w którym doszło do popełnienia przestępstwa - informował Tomasz Czułowski z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze przy okazji skierowania do sądu aktu oskarżenia.