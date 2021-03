Lawiny w Białym Jarze i przy Czeskich Kamieniach. Kobieta wydobyta spod śniegu "w stanie krytycznym"

Ratownicy Karkonoskiej Grupy GOPR i czeskiej Horskiej Służby przez kilka godzin przeszukiwali teren po zejściu lawiny w Białym Jarze, nie znaleziono nikogo poszkodowanego. Lawina zeszła także po stronie czeskiej, w rejonie szczytu Czeskie Kamienie. Tam odnaleziono kobietę, która została reanimowana i trafiła do szpitala. Jak twierdzą lekarze, jest w stanie krytycznym. Wydobyto także dwóch mężczyzn, u których nie stwierdzono urazów fizycznych.

Informację o zejściu lawiny w Białym Jarze służby otrzymały w niedzielę po godzinie 11. - Przeszukujemy obszar zejścia. Ta lawina była sporej wielkości, z dużą ilością śniegu. Rzuciliśmy tam wszystkie środki. Pomagają nam koledzy z czeskiej Horskiej Służby. Na miejscu pracuje ponad 70 osób i psy - powiedział Grzegorz Tarczewski, zastępca naczelnika Karkonoskiej Grupy GOPR. A jak czytamy w facebookowym wpisie Karkonoskiego Parku Narodowego, na miejsce przyleciały także dwa śmigłowce ratownicze z Czech. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

"Miejsce jest bardzo niebezpieczne"

- Przyszła do nas informacja, że ktoś tam był widziany. Dwóch narciarzy i prawdopodobnie, że to oni podcięli. Zespół wyruszył w górę, przesondowali całe lawinisko, przyjechały psy i Czesi - relacjonował Brzeziński. Jednak w trakcie działań ratowniczo-poszukiwawczych nikogo nie znaleziono.

Szlaki w tamtym rejonie, ze względu na zagrożenie lawinowe, były zamknięte. W Karkonoszach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. "Główne masywy śniegu w Białym Jarze pozostały nienaruszone. Miejsce jest bardzo niebezpieczne" - podkreśla KPN w facebookowym wpisie. Biały Jar to częste miejsce lawin w Karkonoszach. 20 marca 1968 roku zeszła tam lawina w której zginęło 19 osób.

Lawina też po stronie czeskiej

Lawina zeszła także po stronie czeskiej, w rejonie szczytu Czeskie Kamienie. Jest on oddalony o sześć kilometrów od miejscowości Szpindlerowy Młyn. Do akcji ruszyli ratownicy z baz w Harrachovie i Rokytnicach. Jak poinformowała po godzinie 17 Horska Służba, pies ratowniczy odnalazł pod lawiną kobietę. Została poddana reanimacji. Śmigłowiec przewiózł ją następnie do szpitala w Hradca Kralove, gdzie trafiła na stół operacyjny. Według lekarzy jest w stanie krytycznym.