Zderzyli się na prostej drodze. Jedna osoba nie żyje, dwie są ranne

Do wypadku doszło w środę, 12 listopada kilka minut po godzinie 4 na prostym odcinku drogi numer 15 w miejscowości Lasowice w powiecie milickim na Dolnym Śląsku.

- Według wstępnych ustaleń, kierujący mercedesem 37-letni mieszkaniec gminy Milicz z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas jezdni, doprowadzając do czołowego zderzenia z małym samochodem ciężarowym marki Mitsubishi, który jechał z naprzeciwka. Niestety, kierujący mercedesem 37-latek poniósł śmierć na miejscu - informuje podinspektor Sławomir Waleński, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Miliczu.

Jedna osoba nie żyje, dwie ranne

Jak dodaje, kierowca mitsubishi, 50-letni mieszkaniec Krotoszyna, został śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowany do szpitala we Wrocławiu. Ranny został także 21-letni pasażer mercedesa - karetką został przewieziony do szpitala w Trzebnicy

Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Droga została zablokowana, są wyznaczone objazdy.

