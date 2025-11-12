Logo strona główna
Wrocław

Zderzyli się na prostej drodze. Jedna osoba nie żyje, dwie są ranne

Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło na terenie powiatu milickiego
Źródło: Google Earth
Na drodze krajowej numer 15 w Lasowicach (Dolny Śląsk) kierowca mercedesa zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z ciężarówką. 37-latek zginął, a dwie osoby zostały ranne. Droga została zablokowana. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Do wypadku doszło w środę, 12 listopada kilka minut po godzinie 4 na prostym odcinku drogi numer 15 w miejscowości Lasowice w powiecie milickim na Dolnym Śląsku.

- Według wstępnych ustaleń, kierujący mercedesem 37-letni mieszkaniec gminy Milicz z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas jezdni, doprowadzając do czołowego zderzenia z małym samochodem ciężarowym marki Mitsubishi, który jechał z naprzeciwka. Niestety, kierujący mercedesem 37-latek poniósł śmierć na miejscu - informuje podinspektor Sławomir Waleński, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Miliczu.

Jedna osoba nie żyje, dwie ranne 

Jak dodaje, kierowca mitsubishi, 50-letni mieszkaniec Krotoszyna, został śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowany do szpitala we Wrocławiu. Ranny został także 21-letni pasażer mercedesa - karetką został przewieziony do szpitala w Trzebnicy

Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Droga została zablokowana, są wyznaczone objazdy.

pc

Autorka/Autor: SK/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

dolnośląskieWypadekDrogi w PolscePolicja
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica