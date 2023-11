Tragiczny wypadek. Zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką. Nie żyją trzy osoby, w tym dziecko

czytaj dalej

Podczas wtorkowych obrad Sejmu na mównicę wszedł poseł PiS Marek Suski i chciał zabrać głos. - Panie pośle Suski, w jakim trybie znalazł się pan przed obliczem wysokiej izby? Przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, wszystko to jasne - zwrócił się do niego marszałek Sejmu Szymon Hołownia. O tej sytuacji Hołownia mówił później w rozmowie z dziennikarzami. Stwierdził, że "z największą radością zawsze wita obecność pana Marka Suskiego" i "zawsze lubi krzyżować z nim retoryczne szpady", ale to marszałek odpowiada za to, żeby na sali był porządek.