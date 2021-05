Szli i niszczyli wszystko na swojej drodze. Mają jednego, szukają jeszcze dwóch

Trzej mężczyźni szli przez Łagiewniki (województwo dolnośląskie) i niszczyli wszystko, co spotkali na swojej drodze. Straty po spacerze wandali oszacowano na niemal dziewięć tysięcy złotych. Jeden z mężczyzn został już zatrzymany, a jak informuje policja pojmanie dwóch pozostałych "to tylko kwestia czasu".

W nocy z 8 na 9 maja 21-latek i jego dwaj koledzy szli przez Łagiewniki i niszczyli wszystko, co spotkali na swojej drodze. Jak relacjonuje Wojciech Jabłoński z biura prasowego dolnośląskiej policji mężczyźni między innymi wybili szyby w jednej ze szkół, w koparce i zaparkowanych samochodach. - Chuligani nie przeszli też obojętnie obok automatu ze słodyczami i jednego z ogrodzeń - informuje policjant. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

Policja: mamy jednego, zatrzymanie dwóch kolejnych "to tylko kwestia czasu"

"Wyczyny" mężczyzn zarejestrowały kamery monitoringu. Na nagraniu widać, że próbowali zniszczyć też automat na myjni samoobsługowej. To między innymi na podstawie zapisów z kamer udało się wytypować i zatrzymać 21-latka. Jak zapewniają funkcjonariusze zatrzymanie jego kompanów "jest już tylko kwestią czasu". Zniszczenia, jakich dokonali mężczyźni oszacowano na niemal dziewięć tysięcy złotych. Za to grozi im do pięciu lat więzienia.