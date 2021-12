Trzy osoby w szpitalu po zderzeniu dwóch aut

Do wypadku doszło w środę, 22 grudnia. - Tuż po 18 na drodze krajowej numer 8 w okolicy Łagiewnik doszło do groźnie wyglądającego wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący oplem 18-latek nie zastosował się do znaku zakazu wyprzedzania i podwójnej linii ciągłej i zjechał na przeciwległy pas ruchu. Doprowadziło to do zderzenia z prawidłowo jadącą skodą, prowadzoną przez 33-letniego mężczyznę. Z uwagi na poniesione obrażenia do szpitala trafiło trzech pasażerów opla i pasażerka skody. Kierujący byli trzeźwi. Postępowanie prowadzi wydział dochodzeniowy - przekazał kom. Marcin Ząbek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie.