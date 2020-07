Wjechał w busa, którym podróżowały dzieci. Policja: prawdopodobnie zrobił to celowo

W Łagiewnikach (woj. dolnośląskie) w busa, którym podróżowało siedem osób, w tym trójka dzieci, wjechał samochód osobowy. Według wstępnych ustaleń policji nie był to przypadek. Lokalne media podają, że za kierownicą audi siedział ojciec dzieci, które podróżowały busem.

Do wypadku doszło we wtorek po godz. 7:00 na drodze krajowej nr 8 w Łagiewnikach. W busa, którym jechało siedem osób, wjechał kierowca audi.

- Kierującym audi był mężczyzna w wieku 32 lat. Busem kierował 58-latek, a podróżowały nim jeszcze dwie osoby dorosłe oraz dzieci w wieku od 4 do 10 lat - mówi kom. Marcin Ząbek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie.

Media: kierowca audi to ojciec dzieci z busa

Jak podają lokalne media, kierujący audi to ojciec dzieci, które znajdowały się w busie. Dzieci, wraz z mamą i babcią miały jechać do Włocławka, a mężczyzna chciał im to najprawdopodobniej uniemożliwić.