"Poszedłem do obory, a tam wszystkie już leżały". Wiatr zerwał linię energetyczną, prąd poraził kilkanaście krów

"Tylko jedna krowa ocalała"

Przewód pod napięciem spadł na oborę, a przez metalowe poidła i łańcuchy prąd poraził 16 krów. Wszystkie padły na miejscu. - Wszystko poszło w oborę i zabiło krowy. To były sekundy. Poszedłem do obory, a tam już wszystko leżało. Tylko jedna krowa ocalała, bo zdążyliśmy odpiąć ją od łańcucha - mówi załamany gospodarz. Jak informuje straż pożarna właściciel stada, który próbował uratować swoje zwierzęta, także został porażony prądem. Nie wymagał on jednak hospitalizacji. Krowa, która przeżyła, nie będzie mogła się już ocielić, ani dawać mleka. - Z tego żyliśmy. Myślę, że kupię zastępcze krowy albo zrezygnuję całkowicie. Na razie jestem w takim stanie, że nie wiem, co robić - mówi łamiącym się głosem gospodarz.