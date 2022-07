Siła uderzenia wyrzuciła ich z auta. On nie żyje, ona jest w szpitalu, oboje byli pijani

32-latek nie żyje, a 28-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala - to konsekwencje wypadku, do którego doszło w nocy z sobotę na niedzielę na drodze krajowej numer 8 przy polsko-czeskiej granicy. Według wstępnych ustaleń, osoba kierująca samochodem straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła między innymi w skarpę i przepust drogowy. Policja sprawdza, kto siedział za kierownicą. Zarówno zmarły mężczyzna, jak i ranna kobieta byli pijani.