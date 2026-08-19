22 tysiące maskotek miało trafić do automatów. Mogły zagrażać dzieciom
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu, zatrzymali do kontroli pojazd typu bus z plandeką, na polsko-czeskim przejściu granicznym w Kudowie-Słonem.
Znaleźli 22 606 maskotek przedstawiających m.in. popularne postacie z filmów animowanych. Nie spełniały one wymogów bezpieczeństwa. Były wykonane z materiałów niskiej jakości i nie miały wymaganych certyfikatów ani instrukcji w języku polskim. Naruszały też prawa autorskie.
Wartość zatrzymanego towaru oszacowano na ponad 1,1 miliona złotych.
Miały trafić do automatów
"Kierujący i pasażer zostali przesłuchani. Złożyli wyjaśnienia, informując, że towar został zakupiony w wietnamskim centrum handlowym w Pradze. Maskotki miały być sprzedawane jako zabawki za pośrednictwem automatów" - informuje Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu.
Jeśli śledztwo potwierdzi, że doszło do obrotu towarami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi, sprawcy mogą usłyszeć zarzuty karne. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności lub do dwóch lat więzienia. W przypadku towaru o znacznej wartości kara może wzrosnąć do pięciu lat pozbawienia wolności.