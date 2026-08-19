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Wrocław

22 tysiące maskotek miało trafić do automatów. Mogły zagrażać dzieciom

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Tysiące pluszaków zatrzymanych na granicy
Inspekcja Handlowa sprawdziła zabawki dla dzieci. "Niestety, nie wszystkie są należytej jakości"
Źródło wideo: Marta Kolbus/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
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Ponad 22 tysiące maskotek zatrzymali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej na granicy w Kudowie-Słonem. Nie spełniały norm bezpieczeństwa, miały trafić do sprzedaży w automatach. Są warte ponad milion złotych.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu, zatrzymali do kontroli pojazd typu bus z plandeką, na polsko-czeskim przejściu granicznym w Kudowie-Słonem.

Znaleźli 22 606 maskotek przedstawiających m.in. popularne postacie z filmów animowanych. Nie spełniały one wymogów bezpieczeństwa. Były wykonane z materiałów niskiej jakości i nie miały wymaganych certyfikatów ani instrukcji w języku polskim. Naruszały też prawa autorskie.

Ponad 22 tysiące maskotek zatrzymanych na granicy
Ponad 22 tysiące maskotek zatrzymanych na granicy
Źródło zdjęcia: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Wartość zatrzymanego towaru oszacowano na ponad 1,1 miliona złotych.

Tysiące pluszaków zatrzymanych na granicy
Tysiące pluszaków zatrzymanych na granicy
Źródło zdjęcia: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Miały trafić do automatów

"Kierujący i pasażer zostali przesłuchani. Złożyli wyjaśnienia, informując, że towar został zakupiony w wietnamskim centrum handlowym w Pradze. Maskotki miały być sprzedawane jako zabawki za pośrednictwem automatów" - informuje Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

Jeśli śledztwo potwierdzi, że doszło do obrotu towarami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi, sprawcy mogą usłyszeć zarzuty karne. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności lub do dwóch lat więzienia. W przypadku towaru o znacznej wartości kara może wzrosnąć do pięciu lat pozbawienia wolności.

Transport pełen zabawek zatrzymany przez KAS
Transport pełen zabawek zatrzymany przez KAS
Źródło zdjęcia: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Województwo dolnośląskieKAS
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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