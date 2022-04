Kudowa-Zdrój. Dwa ciała znalezione w mieszkaniu. "Ustalenia wskazują na działanie osób trzecich"

Kłodzka prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmierci dwóch osób - starszego małżeństwa - których ciała znaleziono w mieszkaniu w Kudowie-Zdroju (Dolnośląskie). Pierwsze ustalenia prokuratury wskazują, że mogło dojść do zabójstwa.

- W mieszkaniu zostały odnalezione dwa ciała zawinięte w worki. Najprawdopodobniej leżały tam od grudnia. Temat wydaje się interesujący, ponieważ miasto to jest spokojnym uzdrowiskiem. Mieszkam blok obok, widziałam radiowóz i znajomych policjantów, więc zeszłam, by porozmawiać i dowiedzieć się, co się stało. Przekazano mi, że "jest akcja, jakiej nie było w Kudowie - podwójne morderstwo" - przekazała internautka.