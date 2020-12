Uderzył w drzewo, pojechał dalej i zasnął w aucie. "Był pod wpływem narkotyków"

Uderzył w drzewo, ale pojechał dalej i zasnął

W trakcie interwencji okazało się, że 33-latek w miejscowości Rębiszów uderzył w przydrożne drzewo. Uszkodził auto, ale nie przeszkadzało mu to w dalszej jeździe. - Po przejechaniu kilku kilometrów, w miejscowości Krobica, zatrzymał się na środku drogi i zasnął - relacjonuje policjantka. Mundurowi sprawdzili, czy mężczyzna nie jest pod wpływem środków odurzających. - Badanie wykazało, że 33-latek znajdował się pod wpływem amfetaminy i metamfetaminy - informuje Łukaszewicz. I dodaje, że nie było to jedyne przewinienie kierowcy. Ma on bowiem zakaz prowadzenia pojazdów, a starosta wydał wcześniej decyzję o cofnięciu mu uprawnień. Samochód, w którym 33-latek uciął sobie drzemkę, nie był dopuszczony do ruchu i nie miał ważnej polisy ubezpieczeniowej. A w trakcie kontroli policjanci znaleźli w aucie ponad 40 porcji metamfetaminy. Teraz za swoje zachowanie mieszkaniec Świeradowa-Zdroju będzie musiał odpowiedzieć przed sądem.