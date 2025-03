Ukradł niewłaściwe paliwo, auto stanęło na autostradzie

Do zdarzenia doszło w poniedziałkowy poranek, 17 marca na autostradzie A4. Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kruszynie zauważyli na pasie awaryjnym stojący samochód osobowy marki Audi. Postanowili sprawdzić, co jest przyczyną postoju i ewentualnie udzielić pomocy kierowcy.

Złe paliwo, drzemka na autostradzie

Okazało się, że ten śpi na tylnym siedzeniu. "41-letni obywatel Gruzji w rozmowie z policjantami przyznał się do kradzieży paliwa na jednej ze stacji w Kraśniku Dolnym. Zatankował jednak paliwo nieodpowiednie do danego modelu samochodu, co doprowadziło do jego unieruchomienia. Wtedy postanowił natomiast uciąć sobie drzemkę na tylnym siedzeniu swojego pojazdu" - podaje policja w Bolesławcu.