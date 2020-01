Z impetem uderzył w kobietę na przejściu dla pieszych

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Księdza Koziołka i Górnej. Kilka minut przed wypadkiem - co widać na nagraniu - miejsce to odwiedzili policjanci z krapkowickiej drogówki, którzy kontrolowali nową infrastrukturę drogową, zainstalowaną pod koniec zeszłego roku. W tym kamery monitoringu, które niedługo później nagrały wypadek.