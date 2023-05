Po wypadku zawiózł rannych do szpitala. Szuka go policja

Policjanci proszą o pomoc świadków wypadku, do którego doszło 13 maja w pobliżu Krapkowic (województwo opolskie). Jeden z nich zawiózł nawet poszkodowanych do szpitala.

Szukają kierowcy, który zawiózł poszkodowanych do szpitala

Jak informują funkcjonariusze, z mężczyzną podróżowało dwoje pasażerów. To 20-latek i 17-latka, którzy z obrażeniami ciała trafili do szpitala. Zawiózł ich tam kierowca, którego teraz szukają policjanci. "Apel kierujemy do osoby, która przewiozła uczestników zdarzenia do szpitala w Krapkowicach, jak i innych świadków tego wypadku" - podkreślają policjanci. Jak wskazują, pomocne mogą być nagrania z kamer samochodowych, które mogły zarejestrować moment zdarzenia.