Nie miał zapiętych pasów, przed policją uciekał przez kilkanaście kilometrów. Jechał z dwulatką

To, co się wydarzyło w Sejmie, to bardzo niegrzeczne potraktowanie prezydenta - mówiła w sobotę w TVN24 o uchwaleniu lex Czarnek 2.0 Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej. Wyraziła nadzieję, że Andrzej Duda "odważy się po raz kolejny złożyć weto", tak jak w przypadku pierwszej ustawy zwanej lex Czarnek.