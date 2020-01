Samochód wjechał w kobietę na pasach, policja publikuje nagranie i apeluje

Uderzenie

To, co się wydarzyło, zarejestrowała jedna z pobliskich kamer monitoringu. Na nagraniu widać, jak do przejścia dla pieszych zbliża się kobieta. W tym momencie ulicą przejeżdżają dwa auta. Gdy znikają, kobieta wchodzi na pasy. Nie zdążyła nawet dojść do połowy jezdni, kiedy zostaje potrącona przez nadjeżdżający samochód. Kierująca autem - co widać na nagraniu - przed przejściem nawet nie hamuje. Wjeżdża w pieszą, a ta odbija się od maski pojazdu i upada na jezdnię.

Zatrzymane prawo jazdy i sprawa w sądzie

Kolejny przypadek i apel policji

Do podobnego zdarzenia doszło w Krapkowicach także w Wigilię. Wówczas kierowca, który dojeżdżał do oznakowanego przejścia dla pieszych, nie zachował szczególnej ostrożności i uderzył w przechodzącą przez pasy pieszą. Dlatego policjanci apelują do kierowców, by ci uważali przy dojeżdżaniu do pasów. - Jeśli pieszy wejdzie na przejście, kierujący może nie zdążyć zatrzymać pojazdu. Apel skierowany jest także do pieszych. Ważne, by nie wchodzili bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Nawet gdy znajdują się na przejściu dla pieszych, powinni upewnić się, czy kierowca zdąży wyhamować - podkreśla Waligóra.