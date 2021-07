W wypadku zginęło trzyletnie dziecko. Poszukiwany listem gończym kierowca zatrzymany na terenie Niemiec

Poszukiwany listem gończym Dominik H. został zatrzymany na terenie Niemiec - przekazała oficer prasowa wrocławskiej policji. Mężczyzna jest domniemanym sprawcą wypadku, do którego doszło we wsi Koźmin (Dolnośląskie). Zginęło wtedy trzyletnie dziecko, a kierowca uciekł z miejsca zdarzenia.

Jak przekazała w niedzielę oficer prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, 25-letni Dominik H. został zatrzymany na terenie Niemiec. Mężczyzna poszukiwany był listem gończym w związku z wypadkiem, do którego doszło szóstego czerwca po południu na drodze wojewódzkiej 352 na wysokości miejscowości Koźmin (powiat zgorzelecki). Na miejscu zginęło wtedy trzyletnie dziecko, a ciężko ranni zostali jego rodzice, w tym 29-letnia kobieta w zaawansowanej ciąży. Domniemany sprawca wypadku - kierowca audi A6 - uciekł z miejsca zdarzenia. Na miejscu został nietrzeźwy pasażer auta, którym miał kierować Dominik H. Prokuratura przesłuchała go w charakterze świadka.