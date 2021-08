Miał spowodować wypadek, w którym zginął trzyletni chłopiec. Niemiecki sąd wypuścił go z aresztu

Decyzją niemieckiego sądu podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku - w którym zginął trzyletni chłopiec - Dominik H. opuścił areszt. Mężczyzna na wolności poczeka teraz na decyzję o ekstradycji. 25-latek - jak twierdzą polscy śledczy - po wypadku uciekł z miejsca zdarzenia, a potem wyjechał do Niemiec i tam dopiero po ponad miesiąciu zgłosił się do policjantów.

Z relacji strażaków wynikało, że kierowca audi przez pierwszych kilka chwil był jeszcze na miejscu zdarzenia, ale uciekł pieszo do lasu jeszcze przed przyjazdem policji. Na miejscu został nietrzeźwy pasażer auta. Prokuratura przesłuchała go w charakterze świadka.

Ponad miesiąc po wypadku zgłosił się do niemieckiej policji

Śledczy mieli uzasadnione podejrzenia, że Dominik H. uciekł do Niemiec. Prokuratura wydała za nim list gończy i złożyła wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Do mediów rozesłany został komunikat ze zdjęciem mężczyzny i prośbą o pomoc w jego poszukiwaniach. W połowie lipca 25-latek razem ze swoim obrońcą zgłosił się na policję w Düsseldorfie. Został zatrzymany i trafił do aresztu, który niedawno opuścił.

Niemiecki sąd wypuścił 25-latka na wolność. Tam poczeka na decyzję o ekstradycji

- Jednocześnie niemiecki sąd uznał, że Dominik H. nie musi w tym czasie przebywać na terenie aresztu. Z uwagi na to, że mężczyzna sam zgłosił się do niemieckich organów ścigania, a także posiada tam miejsce zamieszkania, sąd stwierdził, że do momentu rozpoznania sprawy, może on przebywać na wolności - mówi prokurator Czułowski.