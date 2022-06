Kotla na Dolnym Śląsku. Ciała dwóch mężczyzn z ranami kłutymi. Zatrzymana 20-letnia krewna jednego z nich

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem w miejscowości Kotla w powiecie głogowskim na Dolnym Śląsku. Jak przekazała w czwartek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy prokurator Lidia Tkaczyszyn, w jednym z domów ujawniono zwłoki dwóch mężczyzn w wieku 72 i 58 lat. Śledczy badają okoliczności ich śmierci.

– Starszy mężczyzna był mieszkańcem tego domu. Oględziny na miejscu zdarzenia i inne wykonane czynności przemawiają za tym, że doszło do zabójstwa obydwu mężczyzn. Mają oni między innymi rany kłute na plecach, jednak wszystkie obrażenia, jak i przyczynę zgonu pozwoli ustalić sekcja zwłok - powiedziała prokurator. – Drugi mężczyzna nie mieszkał w tym budynku, natomiast wiemy, że przychodził do 72-latka. Dochodziło tam między innymi do spożywania alkoholu – dodała.