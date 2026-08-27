Wrocław Zderzenie auta, busa i ciężarówki. Nie żyje jedna osoba Oprac. Tomasz Mikulicz |

Kostomłoty. Zderzenie auta i dwóch ciężarówek Źródło wideo: KP PSP Środa Ślaska Źródło zdj. gł.: KP PSP Środa Ślaska

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Do wypadku doszło po godzinie 17 pomiędzy węzłami Gościsław i Kostomłoty na nitce A4 w kierunku Wrocławia.

Auto osobowe zderzyło się tam z busem i ciężarówką. Jak informuje straż pożarna oraz dyżurny wrocławskiego oddziału GDDKiA, zginęła jedna osoba.

Jak podała Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej, ze wstępnych ustaleń wynika, że bus uderzył w pojazd ciężarowy, a następnie w busa uderzył samochód osobowy. Śmierć na miejscu poniósł mężczyzna kierujący busem.

Auto zderzyło się z dwoma ciężarówkami Źródło zdjęcia: KP PSP Środa Ślaska

Trasa w miejscu wypadku jest nieprzejezdna. Utrudnienia na A4 mogą potrwać kilka godzin.

Nie żyje jedna osoba Źródło zdjęcia: KP PSP Środa Ślaska