Zderzenie auta, busa i ciężarówki. Nie żyje jedna osoba
Do wypadku doszło po godzinie 17 pomiędzy węzłami Gościsław i Kostomłoty na nitce A4 w kierunku Wrocławia.
Auto osobowe zderzyło się tam z busem i ciężarówką. Jak informuje straż pożarna oraz dyżurny wrocławskiego oddziału GDDKiA, zginęła jedna osoba.
Jak podała Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej, ze wstępnych ustaleń wynika, że bus uderzył w pojazd ciężarowy, a następnie w busa uderzył samochód osobowy. Śmierć na miejscu poniósł mężczyzna kierujący busem.
Trasa w miejscu wypadku jest nieprzejezdna. Utrudnienia na A4 mogą potrwać kilka godzin.
Źródło: tvn24.pl