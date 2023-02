Wypadek w kopalni. Pojazd spadł do kamieniołomu i zaczął płonąć. Operator zmarł

czytaj dalej

Politycy z partii Polska 2050 zbierają podpisy pod petycją #CzarnekOUT wzywającą do dymisji ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Zachęcają także obywateli do wzięcia udziału w akcji pisania listów do senatorów, by "nakłonić ich do pomocy w nacisku na posłów" przed zbliżającym się głosowaniem w Sejmie nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra. "Pokażmy jak wiele z nas chce normalnej, szanującej każdego człowieka edukacji publicznej i szefa resortu szkolnictwa, który dba o wszystkich, a nie tylko o wybranych!" - czytamy w opisie petycji.