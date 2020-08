Koronawirus w szpitalu MSWiA, zakażone 22 osoby z personelu

"Informujemy, że badanie personelu szpitala MSWiA we Wrocławiu dało 22 wyniki dodatnie - wszystkie te osoby przechodzą zakażenie bezobjawowo. Trwa procedura prowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu. Obecnie szpital wstrzymał przyjęcia pacjentów i czeka na decyzję co do zakresu ograniczenia działalności - napisano w komunikacie.