Dziecko wśród zakażonych, wcześniej zachorowali jego rodzice. "Może zapaść decyzja, by przebywali w jednej sali"

We wrocławskim szpitalu zakaźnym, który wyznaczony jest do leczenia chorych zakażonych koronawirusem hospitalizowane jest także dziecko. Testy wykazały u dziewczynki obecność koronowirusa. Wcześniej pozytywnie zdiagnozowano jej rodziców.

"Absolutna nowość, wyjątek"

Jak mówi Urszula Małecka, rzecznik placówki, są to osoby, które do szpitala trafiły już wcześniej. Teraz jednak testy potwierdziły u nich obecność koronawirusa. Wszyscy są w dobrym stanie. Wśród tych pacjentów jest dziecko. - To jest absolutna nowość, absolutny wyjątek, ponieważ nie na co dzień nie leczymy dzieci. Jesteśmy szpitalem dla dorosłych z podejrzeniem koronawirusa - podkreśliła Małecka. I dodała, że rodzice dziewczynki są także hospitalizowani przy ulicy Koszarowej i to już "od jakiegoś czasu". Najpierw do szpitala trafił ojciec, a kilka dni później matka wraz z dzieckiem. Małecka o stanie dziewczynki mówi tak: - Nie ma objawów, nie choruje. Jest z rodzicami. Uznaliśmy, że nie będziemy tak małego dziecka rozdzielać z rodzicami, zwłaszcza że nie wiadomo jak długo muszą tutaj zostać.