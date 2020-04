Koronawirus na oddziale przeszczepowym onkologii dziecięcej. 9-letnia dziewczynka po transplantacji zakażona

Przylądek Nadziei to klinika onkologii dziecięcej i największy w Polsce dziecięcy ośrodek przeszczepowy, mający pod swoją opieką około dwa tysiące małych pacjentów. O pozytywnym wyniku testu na koronawirusa u jednego z pacjentów poinformowała w piątek Monika Kowalska, rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

"Powinni zostać przebadani wszyscy"

Zakażona pacjentka to dziewięcioletnia dziewczynka, która wykazywała grypowe objawy. Ma zapalenie płuc, ale lekarze opisują jej stan jako dobry. Sobota, 4 kwietnia, to ósmy dzień po przeszczepie. Młoda pacjentka była separowana, osoby z zewnątrz nie miały możliwości kontaktu z nią. Gdzie w takim wypadku mogła się zakazić?

Prof. Chybicka przyznaje, że dziewczynka jeździła do Dolnośląskiego Centrum Onkologii. To jedno z ognisk koronawirusa we Wrocławiu, gdzie zdecydowaną większość zakażonych stanowi personel medyczny. Prawdopodobnie tam doszło do zakażenia.