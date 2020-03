Ksiądz latał nad miastem. "To nie happening, to nadzieja w tej nadzwyczajnej sytuacji, w której się znajdujemy"

- Modlitwa w każdym czasie, w każdym miejscu jest czymś ważnym. Dlatego modlimy się rozpoczynając podróż, czynimy znak krzyża. To samo robimy w samolocie. Takie sytuacje dla ludzi wierzących dają siłę, dają nadzieję, dają moc, żeby trudne chwile przeżywać we wspólnocie Kościoła, którą wszyscy razem tworzymy - mówi w rozmowie z tvn24.pl ksiądz Cezary Chwilczyński, proboszcz parafii w podwrocławskiej Żórawinie.

Ksiądz, który lata

- Jako młody chłopak, jeszcze zanim wstąpiłem do seminarium, byłem pracownikiem LOT-u. Mam wielu przyjaciół w środowisku lotniczym, znam instruktorów, pilotów. Sam co prawda licencji nie mam, ale ukończyłem szkolenie lotnicze - mówi duchowny.

Sobotni kurs to bynajmniej nie pierwszy raz, kiedy ks. Chwilczyński łączy swoją miłość do Boga i do latania. Przed laty zorganizował łącznie 16 jednodniowych pielgrzymek lotniczych do miejsc szczególnych dla katolików.

Znak

- Człowiek z zewnątrz może uznać, że to event, happening, atrakcyjna metoda na promocję. Ale dla wierzącego to ważne doświadczenie. Świadomość, że Chrystus spojrzał na nasze miasto, aby je pobogosławić. To nadzieja, że w nadzwyczajnej sytuacji, w której się znajdujemy, Bóg nie traci kontroli nad światem. Ja odczytuję to jako znak, który ma nas skłaniać do refleksji, ma nam przypominać o obecności Boga - mówi tvn24.pl ks. Kowalski.