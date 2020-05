Obowiązkowej kwarantanny dla pracowników transgranicznych nie będzie. Ale mieszkańcy i tak wyszli "na spacer"

Ci, którzy pracują i uczą się tuż za granicą od 4 maja nie będą musieli poddawać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. Dla wielu mieszkańców obszarów przygranicznych oznacza to, że będą mogli wrócić do pracy i nauki. Mimo zapowiedzi rządu mieszkańcy Zgorzelca (województwo dolnośląskie) wyszli na spacer, by pokazać, że sytuacja z którą mieli do czynienia przez ostatnich kilka tygodni im się nie podobała.

Mieszkańcy-pracownicy się cieszą

Mieszkańcy Zgorzelca - którzy pracują za granicą - nie kryją zadowolenia z takiego rozstrzygnięcia, choć podkreślali też swoje wątpliwości. - Z jednej strony cieszymy się, że nadchodzi nowe rozporządzenie i że nasz wcześniejszy spacer przyniósł taki efekt. Z drugiej jednak strony trzeba też otworzyć kilka strategicznych miejsc granicznych, by ludzie mieli łatwiejszy dostęp do lekarza, pracy, czy do urzędów - mówi Michał, mieszkaniec Zgorzelca. OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE PRZEZ TVN24 GO

Radości ze zniesienia obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny nie kryła też pani Halina. - Pracuję w Görlitz, a przy zamknięciu granic nie mogę iść do pracy. Moja firma działa, robią to beze mnie. Pytanie, ile pracodawca może czekać na pracownika, który nie przychodzi do pracy, a jest potrzebny - zastanawia się kobieta. I dodaje, że przez ostatnie pięć tygodni to właśnie takie troski zaprzątały jej głowę. Mniej zadowoleni są ci, którzy chcieliby odwiedzić rodziny mieszkające po niemieckiej stronie. Ich nowe zasady nie będą obowiązywać. - Przyszliśmy przespacerować się, żeby zobaczyć rodzinę, od dwóch miesięcy się nie widzieliśmy. Tyle, że mąż będzie mógł iść do pracy, ale z dziećmi do rodziny, ani do lekarza na szczepienie nie pójdziemy - stwierdziła Anna, mieszkanka Zgorzelca.

Autor:tam/ks

Źródło: TVN24