Zakażony koronawirusem wychodził z domu, bo miał "swoje powody". Został zatrzymany, trafił do aresztu

66-letni mieszkaniec Żarowa (województwo dolnośląskie) jest zakażony koronawirusem. Nie przestrzegał jednak zasad kwarantanny, bo "miał swoje powody". I choć prokuratorzy zarzucają mu, że mógł stworzyć zagrożenie dla osób, z którymi miał styczność, to on twierdzi, że nosił maseczkę i zachowywał bezpieczną odległość. Najbliższe trzy miesiące mężczyzna spędzi w areszcie.

Po mieście chodził, "ale utrzymywał dystans i nosił maseczkę"

- Policjanci potwierdzili, że mężczyzna faktycznie uzyskał pozytywny wynik na obecność koronawirusa i jest objęty obowiązkową kwarantanną. 66-latek został zatrzymany, a my wszczęliśmy śledztwo - informuje Marek Rusin, szef Prokuratury Rejonowej w Świdnicy. I dodaje, że to dotyczy sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu - ustalonych i nieustalonych - osób w postaci zagrożenia epidemiologicznego.

Mężczyzna, którego ze względu na zakażenie koronawirusem przesłuchiwano w trybie wideokonferencji, także za jej pośrednictwem usłyszał zarzut. - Nie przyznaje się do stawianego mu zarzutu, choć przyznaje, że miał wiedzę o pozytywnym wyniku i o tym, że jest zakażony. Twierdzi jednak, że miał swoje powody, by opuścić miejsce zamieszkania. Uważa, że zachowywał względy bezpieczeństwa, nosił maseczkę i utrzymywał dystans - relacjonuje Rusin.

Ustalają z kim kontaktował się 66-latek. On trafił do aresztu

Trwa ustalanie z iloma osobami, w trakcie spacerów po mieście, mężczyzna miał kontakt. Wiadomo, że próbował wejść do Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Jednak - jak informuje prokuratura - to mu się nie udało. Świdnicki sanepid dementuje też informację, która pojawiła się w lokalnych mediach. Według nich to przez wizytę 66-latka żarowski magistrat musiał zostać zamknięty i przejść w tryb pracy zdalnej. "Incydent w Urzędzie Miejskim w Żarowie nie był powiązany z tym mężczyzną" - poinformował sanepid w mailu skierowanym do naszej redakcji.