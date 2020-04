Koronawirus w hospicjum. Zakażeni pacjenci i personel

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu składa się z dwóch placówek. Pierwsza z nich to Zakład Opieki Paliatywno-Hospicyjnej, a druga to Zakład Opiekuńczo-Lecznicy. I to właśnie w tym pierwszym, u jednego z pacjentów, potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem.