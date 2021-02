"Mniej emocji, mniej internetu, więcej wiary w badania"

Kolejne dawki szczepionek na COVID-19 dotarły w poniedziałek do Polski. Proces szczepień trwa, ale ciągle to towar deficytowy. Dostawy szczepionek wróciły do normalnego poziomu - zapewniali rządzący. Rozmówcy Macieja Warsińskiego apelują, żeby się szczepić, bo od tego zależy nasze życie i powrót do normalności. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Magda Podsiadły jest wrocławską dziennikarką Gazety Wyborczej. Jej ojciec Leon to znany wrocławski artysta, stworzył choćby pomnik Mikołaja Kopernika przy wrocławskim parku staromiejskim. - Był charyzmatyczny, ale jemu to z lekkością przychodziło. Jak robiliśmy inwentaryzację jego prac, to się dowiedzieliśmy ile tego zrobił – mówi Magda Podsiadły.

Niestety od kilkunastu tygodni musi o nim mówić w czasie przeszłym. – Zmarł w szpitalu na początku listopada z powodu powikłań pocovidowych. Ci, których epidemia nie dotknęła bezpośrednio, jak mnie, bo ja straciłam najbliższą osobę, nie zdają sobie sprawy i często to widać na portalach społecznościowych, że wylewa się negatywne podejście do sprawy – komentuje Magda Podsiadły.

W wielu europejskich krajach prowadzone są szczepienia przeciwko COVID-19 ALESSANDRO DI MARCO/PAP/EPA

"Zaszczepię się, bo chcę wrócić do pracy i podróżować"

Pani Anna jest pielęgniarką we wrocławskim szpitalu covidowym. Codziennie patrzy na ludzi, których wirus próbuje pokonać, i na tych, których ostatecznie pokonuje. - To ludzie młodzi, starzy, z chorobami współistniejącymi i bez chorób współistniejących – zwraca uwagę Anna Jędra. – Jak ktoś tego nie widzi, co się dzieje na oddziale, to nie jest świadomy tego, jak przebiega choroba – dodaje.

Tomasz Kubiak jest DJ-em, od kilku miesięcy jedynie teoretycznie. Opowiada jedną z wielu historii ludzi, którzy mają jedno marzenie i jeden apel. - Zaszczepię się, bo chcę wrócić do pracy, chcę podróżować – mówi. - Chcę się zaszczepić, żeby dać poczucie bezpieczeństwa starszym najbliższym, którzy zostali – dodaje Magda Podsiadły. - Żeby się szczepili, żeby zdroworozsądkowo podeszli do tego – wtóruje Anna Jędra.

"Więcej wiary w badania"

Tych ludzi połączyła kampania na rzecz szczepień zrealizowana przez Wrocław. Akcja szczepionkowa ma zachęcić nieprzekonanych, przypomnieć tym, którzy są uprawnieni i pogonić tych, którzy już mogą, a jeszcze się nie zgłosili. Do tego aspekt uspokajający. - Wielu z nas wciąż ma obawy, czy warto, więc my chcieliśmy poprzez tę kampanię rozwiać te obawy i zachęcić wrocławianki i wrocławian, aby jednak skorzystali z możliwości szczepień – wyjaśnia prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Kampania ma też pokazać, że masowe szczepienia to jedyna droga do powrotu do normalności. Ci, którzy napotkają problemy z dotarciem na szczepienie, mogą liczyć na pomoc miasta, a wątpiący na dobrą radę. - Polecałbym mniej emocji, mniej internetu, a więcej wiary w badania medyczne i to, co jest poparte badaniami naukowymi – przekonuje prezydent Wrocławia.

Według ostatnich statystyk w Polsce wykonano dotychczas ponad 2,7 miliona szczepień. Prawie 930 tysięcy Polaków ma już za sobą drugą dawkę, a dzienne rekordy sięgają 140 tysięcy.

Szczepionki przeciw COVID-19 PAP

