Szukali domów tymczasowych dla psów i kotów. Z powodu koronawirusa znaleźli je w jeden dzień

Dom tymczasowy w dobie koronawirusa

Inaczej sprawa ma się we Wrocławiu. Tu do schroniska - jak mówi nam przedstawicielka placówki - nikt z takimi pytaniami nie dzwoni. Co więcej, Ekostraż postanowiła wykorzystać to, że większość osób w dobie pandemii koronawirusa pracuje zdalnie i więcej czasu spędza w domach. Na facebookowym profilu zamieszczono więc apel: "Jesteś na Home Office? A może z innych przyczyn spędzasz więcej czasu w domu ? Pomóż nam i weź psa lub kota na tak zwany domek tymczasowy". - Do wzięcia mieliśmy kilka psów i kilkanaście kotów. Odzew był niesamowity, jeszcze nigdy nie spotkaliśmy się z taką sytuacją. Telefony się urywały, ludzie pisali, wypełniali ankiety, deklarowali, co mogą zaoferować - mówi Anna Chrobot, pełnomocnik i wolontariuszka Ekostraży. I dodaje, że większość czworonogów wydano w dniu opublikowania ogłoszenia i następnego dnia. - Gdy ludzie przyjeżdżali odebrać nasze zwierzęta, to nikt nie narzekał, że nie są to najpiękniejsze psy i koty świata. Ludzie po prostu decydowali się je przygarnąć na pewien czas - cieszy się przedstawicielka Ekostraży. I choć, jak mówi Chrobot, w Ekostraży powstało coś na kształt listy rezerwowej domów tymczasowych, to pod opieką organizacji wciąż pozostają dwa psy, które na czas epidemii koronawirusa szukają tymczasowych opiekunów.