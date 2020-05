Trzech lekarzy z kardiologii zakażonych koronawirusem, przebadali 140 osób. Są już wyniki

Zamknięto oddział kardiologiczny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu. To efekt zakażenia koronawirusem potwierdzonego u trzech pracujących tam lekarzy. Badaniom trzeba było poddać 140 osób.

Zakażeni, ale pracowali na oddziale dla pacjentów wolnych od COVID-19

Jak wyjaśniał Nowakowski, w szpitalu przy ulicy Kamieńskiego działają dwa oddziały kardiologiczne. Jeden z nich przeznaczony jest dla pacjentów chorujących na COVID-19, drugi dla tych wolnych od koronawirusa. - Potwierdzone zakażenie u trzech lekarzy dotyczy oddziału kardiologicznego niezakaźnego - mówił rzecznik marszałka województwa dolnośląskiego. A to oznacza, że w najbliższych dniach oddział ten nie będzie dostępny dla kolejnych chorych. Dlatego pacjenci z problemami kardiologicznymi mają być przyjmowani do Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego imienia T. Marciniaka we Wrocławiu. Tej decyzji nie zmienia nawet to, że wszystkie przeprowadzone testy dały ujemne wyniki. Zgodnie z procedurami oddział nie będzie przyjmował nowych pacjentów przez około tydzień. W tym czasie wymazy mają zostać powtórzone. "KORONAWIRUS. RAPORT". EKSPERCI ODPOWIADAJĄ W TVN24 NA WASZE PYTANIA