Trzech lekarzy z kardiologii zakażonych, ponad 120 osób do przetestowania

Zamknięto oddział kardiologiczny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu. To efekt zakażenia koronawirusem potwierdzonego u trzech pracujących tam lekarzy. Badaniom poddawanych teraz jest ponad 120 osób, zarówno personel, jak i pacjenci.

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu, ze względu na potwierdzone zakażenie koronawirusem u trzech lekarzy, wstrzymał przyjęcia pacjentów na oddział kardiologiczny z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego - informuje Michał Nowakowski, rzecznik marszałka województwa dolnośląskiego. KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL Na oddziale, na którym pracowali lekarze, znajduje się 30 pacjentów. Chorzy na COVID-19 medycy zostali skierowani na kwarantannę. A w szpitalu trwa postępowanie epidemiologiczne. Testy na obecność koronawirusa trzeba przeprowadzić u ponad 120 osób, wśród nich znajdują się zarówno pacjenci, jak i personel medyczny.

Zakażeni, ale pracowali na oddziale dla pacjentów wolnych od COVID-19

Jak podkreśla Nowakowski w szpitalu przy ulicy Kamieńskiego działają dwa oddziały kardiologiczne. Jeden z nich przeznaczony jest dla pacjentów chorujących na COVID-19, drugi dla tych wolnych od koronawirusa. - Potwierdzone zakażenie u trzech lekarzy dotyczy oddziału kardiologicznego niezakaźnego - mówi rzecznik marszałka województwa dolnośląskiego. A to oznacza, że w najbliższych dniach oddział ten nie będzie dostępny dla kolejnych chorych. Dlatego pacjenci z problemami kardiologicznymi mają być przyjmowani do Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego imienia T. Marciniaka we Wrocławiu. "KORONAWIRUS. RAPORT". EKSPERCI ODPOWIADAJĄ W TVN24 NA WASZE PYTANIA