Pielęgniarka zakażona, personel i pacjenci onkologiczni w kwarantannie, ale "szpital działa normalnie"

Personel i pacjenci onkologiczni w kwarantannie

Oddział onkologii jest zamknięty, a to oznacza, że nie są przyjmowani tam nowi pacjenci. Aktualnie hospitalizowanych jest tam kilka osób. Jednak nie tylko one muszą zostać poddane kwarantannie. Jak mówi Michał Nowakowski, rzecznik marszałka województwa dolnośląskiego, służby sanitarne - we współpracy ze szpitalem - muszą teraz dotrzeć także do osób, które na oddziale pojawiały się na przykład po to, by zostać przejść chemioterapię. - Trwa weryfikowanie osób z którymi pielęgniarka miała kontakt. Kwarantannie domowej zostanie też poddanych kilkadziesiąt osób z personelu medycznego - informuje Nowakowski. Jednak zastrzega: - Nie przerywa to funkcjonowania placówki, szpital przy ulicy Kamieńskiego działa normalnie. "KORONAWIRUS. RAPORT". EKSPERCI ODPOWIADAJĄ W TVN24 NA WASZE PYTANIA