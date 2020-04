Strażnik więzienny z koronawirusem. Jego koledzy w kwarantannie, a osadzeni poddani obserwacji

Współpracownicy na kwarantannie. Osadzeni poddani obserwacji medycznej

- Wcześniej funkcjonariusz był w pracy tylko raz, w nocy z 20 na 21 marca. Funkcjonariuszy, którzy mieli z nim tego dnia kontakt, objęto kwarantanną domową - przekazuje Krakowska. Kwarantannie poddano też osadzonych z oddziału, na którym pracował strażnik. - Wszyscy są poddani obserwacji medycznej i zaostrzonym procedurom bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych - relacjonuje rzeczniczka. A to między innymi oznacza, że odizolowani więźniowie nie kontaktują się z innymi osadzonymi. Krakowska nie zdradza jednak, ilu więźniów i ilu funkcjonariuszy zostało poddanych kwarantannie. Z nieoficjalnych informacji do których dotarła "Gazeta Wyborcza Wrocław" wynika jednak, że może chodzić o czterech innych strażników. Jak kwarantanna funkcjonariuszy wpływa na funkcjonowanie zakładu karnego? Na to pytanie rzecznik nie odpowiedziała. Jednak, jak zapewniła dyrekcja placówki jest w stałym kontakcie z sanepidem. - Wykonuje wszystkie jej zalecenia i procedury związane z zagrożeniem koronawirusem - podkreśliła. "KORONAWIRUS. RAPORT". EKSPERCI ODPOWIADAJĄ W TVN24 NA WASZE PYTANIA

Bez widzeń i pracy poza zakładem karnym

Na stronie więzienia pojawił się też komunikat dyrektora placówki, w którym ogłasza wstrzymanie do 30 kwietnia 2020 roku, "z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne dni", widzeń z osadzonymi i ich zatrudnianie poza terenem zakładu karnego. Jak podkreślono, te ograniczenia są "niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników". W komunikacie zaznaczono też, że służba więzienna robi wszystko, co może, by dostosować się do możliwości "mających na celu kompensacje wprowadzonych ograniczeń". W związku z tym więźniowie mają zyskać między innymi większe możliwości utrzymywania kontaktów z bliskimi za pomocą połączeń telefonicznych i komunikacji internetowej.