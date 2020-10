Uruchomili specjalny autobus dla pracowników szpitala i studentów medycyny

W poniedziałek wrocławskie MPK uruchomiło specjalny transport dedykowany "białemu personelowi". Studenci i pracownicy Uniwersytetu Medycznego będą mogli teraz szybko, bezpiecznie i bez przesiadek kursować między kampusem przy Pasteura a Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym przy ulicy Borowskiej.

Dowóz odbywać się będzie regularnie od poniedziałku do piątku, trzy razy dziennie. Autobusy kursują od Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz w drugą stroną - ze szpitala do uniwersytetu. Wspólna inicjatywa magistratu, MPK oraz władz uniwersytetu i szpitala, ma zapewnić "białemu personelowi" szybszą i bezprzesiadkową komunikację.

- Jeden ze studentów przywiózł ten pomysł z praktyki w Stanach Zjednoczonych i powiedział "dlaczego nie zrobić tego u nas?". I udało się w ciągu tygodnia zrealizować ten projekt - mówi prof. Tomasz Zatoński z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

"Choć trochę ulżyć im w ciężkiej pracy"

Jak mówi prezes MPK Wrocław Krzysztof Balawejder, "jesteśmy w czasie wojny z koronawirusem", a że najważniejsza w trakcie wojny jest logistyka, to przewoźnik musi stanąć na wysokości zadania.

- Ci często niezauważeni bohaterowie w bieli codziennie walczą o zdrowie i życie mieszkańców. Jeśli my, jako przewoźnik i miasto, możemy w jakiś sposób trochę ulżyć im w tej ciężkiej pracy, to będziemy to robić. Mam nadzieję, że bezpośredni i szybki dowóz pracowników szpitala klinicznego pozwoli im odpocząć trochę dłużej w domu - tłumaczy Balawejder.

Oprócz wygody i oszczędności czasu, jedna ze studentek, która w poniedziałek skorzystała z przewozu, zwróciła uwagę na ważny aspekt bezpieczeństwa pacjentów.

- My jako studenci przemieszczamy się do szpitali praktycznie codziennie. Co za tym idzie, jeżeli pojawia się ryzyko, że złapiemy wirusa przesiadając się między autobusami, zwiększamy ryzyko pacjentów, do których mamy później dostęp w szpitalu - zaznacza.

Autor:ib/gp

Źródło: TVN24 Wrocław