Przewożą dary od tych, którzy chcą pomóc do tych, którzy tego potrzebują. "Potrafimy się jednoczyć"

"Dbamy o to, by coś zjedli"

Jak to działa? Jeśli komuś brakuje na przykład sprzętu może napisać do MTB Medica na Facebooku. A pan Grzegorz i jego współpracownicy zajmie się znalezieniem tych, którzy mogą pomóc. Zresztą rozwożony jest nie tylko sprzęt, czy maseczki. Duża część to jedzenie. - Dbamy o to, by koledzy z ratownictwa medycznego i inne służby z pierwszej linii frontu coś zjedli, bo czasami nie mają nawet czasu, by o tym pomyśleć. Te wszystkie pączki, czy pizze trafiają więc do ratowników, policjantów, żołnierzy, pielęgniarek, laboratoriów, czy strażaków - relacjonuje Hummel. Dowód? Na profilu jego firmy na Facebooku zamieszczane są listy darczyńców i miejsc, do których trafiły przekazane przedmioty, czy żywność. Wśród nich są między innymi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, jeden z domów pomocy społecznej, podstacje pogotowia ratunkowego, noclegownia dla osób bezdomnych i jeden z komisariatów policji. "KORONAWIRUS. RAPORT". EKSPERCI ODPOWIADAJĄ W TVN24 NA WASZE PYTANIA Kolejny z przygotowywanych transportów pojedzie do szpitala w Obornikach Śląskich. Jak przyznaje Hummel zbiórka niezbędnych tam rzeczy przebiegła błyskawicznie między innymi dzięki jednej z wrocławskich parafii. - Cieszy nas, że jest taki odzew, że społeczeństwo potrafi się jednoczyć i ludzie chcą sobie pomagać - podkreśla Hummel.